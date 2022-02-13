Моуринью обратился к журналистам после матча с «Сассуоло» - ранее в прессу слили его скандальную речь

На прошлой неделе в итальянской прессе была опубликована речь главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после вылета из Кубка Италии, по ходу которой наставник неоднократно грубо раскритиковал футболистов за отсутствие характера. В воскресенье же португалец намекнул на эту ситуацию, обратившись к журналистам на пресс-конференции по итогам поединка с «Сассуоло» в Серии А (2:2).

«Различные слухи? Это журналистика низкой пробы, без этики, без сущности, без истины. Они могут сказать, что мы слабые, но никто не в праве называть нас несплоченной командой. Да, в футбольном плане есть свои проблемы, но это не имеет нищего общего с атмосферой», - прокомментировал Моуринью.