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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью обратился к журналистам после матча с «Сассуоло» - ранее в прессу слили его скандальную речь

13 Февраля 2022 • 23:05 Комментировать
Сассуоло
2:2
Рома
окончен

На прошлой неделе в итальянской прессе была опубликована речь главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью после вылета из Кубка Италии, по ходу которой наставник неоднократно грубо раскритиковал футболистов за отсутствие характера. В воскресенье же португалец намекнул на эту ситуацию, обратившись к журналистам на пресс-конференции по итогам поединка с «Сассуоло» в Серии А (2:2).

«Различные слухи? Это журналистика низкой пробы, без этики, без сущности, без истины. Они могут сказать, что мы слабые, но никто не в праве называть нас несплоченной командой. Да, в футбольном плане есть свои проблемы, но это не имеет нищего общего с атмосферой», - прокомментировал Моуринью.

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Рома Жозе Моуринью
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окончен Дженоа 1:1 Салернитана 1.85 3.60 4.30
окончен Сассуоло 2:2 Рома 3.40 3.70 2.08
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