«Рома» успела уйти от поражения в матче с «Сассуоло»

После трёх матчей без поражений «Рома» едва не получила очередную «баранку» в пассив. В поединке против «Сассуоло» «волки» быстро пропустили после удара Хамеда Траоре, но там была игра рукой. Аналогично не изменился счет после удара в сетку от Тэмми Абрахама. А вот его следующая попытка, с 11 метров, была засчитана. Сразу после перерыва восстановился паритет после рикошета от Криса Смоллинга. На 73-й минуте Траоре все же добился своего и едва не принес «Сассуоло» победу (2:1). В компенсированное время Бриан Кристанте все же вырвал для гостей ничью - 2:2.
«Рома» с 40 очками идет седьмой.
Протокол игры
|45'Абрахам Тэмми (0:1)
|(1:1) Смоллинг Крис47'
|(2:1) Траоре Хамед73'
|90'Кристанте Бриан (2:2)
Консильи Андреа•Мюлдюр Мерт•Кирикеш Влад•Феррари Джанмарко 19' • 78'Кирьякопулос Георгиос•Фраттези Давиде 80' (Айхан Кан ( 80') •Лопес Максим • 45'Энрике Матеус 67' (Харрауи Абдау ( 67') •Берарди Доменико 45' 84' (Сейде Эмиль Конрадсен ( 84') •Дефрель Грегоре 80' (Ruan Neto ( 80') •Траоре Хамед
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука 21' 76' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли ( 76') •Смоллинг Крис•Кумбулла Мараш • 84'Карсдорп Рик 83' (Перес Карлес ( 83') •Мхитарян Генрих•Пеллегрини Лоренцо•Оливейра Сержиу 69' (Шомуродов Элдор ( 69') •Винья Матиас 76' (Верету Жордан ( 76') •Абрахам Тэмми•Афена-Гьян Феликс 69' (Кристанте Бриан ( 69')
13 февраля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".
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