«Рома» успела уйти от поражения в матче с «Сассуоло»

После трёх матчей без поражений «Рома» едва не получила очередную «баранку» в пассив. В поединке против «Сассуоло» «волки» быстро пропустили после удара Хамеда Траоре, но там была игра рукой. Аналогично не изменился счет после удара в сетку от Тэмми Абрахама. А вот его следующая попытка, с 11 метров, была засчитана. Сразу после перерыва восстановился паритет после рикошета от Криса Смоллинга. На 73-й минуте Траоре все же добился своего и едва не принес «Сассуоло» победу (2:1). В компенсированное время Бриан Кристанте все же вырвал для гостей ничью - 2:2.

«Рома» с 40 очками идет седьмой.