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Чемпионат Италии. Серия А

«Рома» успела уйти от поражения в матче с «Сассуоло»

13 Февраля 2022 • 21:58 Комментировать
Сассуоло
2:2
Рома
окончен

После трёх матчей без поражений «Рома» едва не получила очередную «баранку» в пассив. В поединке против «Сассуоло» «волки» быстро пропустили после удара Хамеда Траоре, но там была игра рукой. Аналогично не изменился счет после удара в сетку от Тэмми Абрахама. А вот его следующая попытка, с 11 метров, была засчитана. Сразу после перерыва восстановился паритет после рикошета от Криса Смоллинга. На 73-й минуте Траоре все же добился своего и едва не принес «Сассуоло» победу (2:1). В компенсированное время Бриан Кристанте все же вырвал для гостей ничью - 2:2.

«Рома» с 40 очками идет седьмой.

Протокол игры  
Сассуоло 2:2Рома
  45'Абрахам Тэмми (0:1)
(1:1) Смоллинг Крис47'   
(2:1) Траоре Хамед73'   
  90'Кристанте Бриан (2:2)
Консильи АндреаМюлдюр МертКирикеш ВладФеррари Джанмарко   19'   78'Кирьякопулос ГеоргиосФраттези Давиде  80' (Айхан Кан (  80') Лопес Максим   45'Энрике Матеус  67' (Харрауи Абдау (  67') Берарди Доменико   45'  84' (Сейде Эмиль Конрадсен (  84') Дефрель Грегоре  80' (Ruan Neto (  80') Траоре Хамед
Запасные: Пеголо ДжанлукаСаталино ДжакомоКиерво РиккардоОддеи БрайанМаньянелли ФранческоLuigi SameleПелузо ФедерикоРожерио да Силва
Патрисиу РуйМанчини Джанлука   21'  76' (Мэйтленд-Найлс Эйнсли (  76') Смоллинг КрисКумбулла Мараш   84'Карсдорп Рик  83' (Перес Карлес (  83') Мхитарян ГенрихПеллегрини ЛоренцоОливейра Сержиу  69' (Шомуродов Элдор (  69') Винья Матиас  76' (Верету Жордан (  76') Абрахам ТэммиАфена-Гьян Феликс  69' (Кристанте Бриан (  69')
Запасные: Боер ПьетроЗалевский НиколаДиавара АмадуБове ЭдоардоДарбо ЭбримаФузато ДаниэлDimitrios Keramitsis
13 февраля. Стадион "Читта-дель-Триколоре".

 

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окончен Милан 1:0 Сампдория 1.40 4.90 7.80
окончен Эмполи 1:1 Кальяри 2.00 3.70 3.50
окончен Верона 4:0 Удинезе 1.85 3.50 4.40
окончен Дженоа 1:1 Салернитана 1.85 3.55 4.30
окончен Сассуоло 2:2 Рома 3.35 3.80 2.05
13.02  22:45 Аталанта ... Ювентус 2.70 3.55 2.55
14.02  22:45 Специя ... Фиорентина 4.00 3.80 1.89
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Сегодня, 13 Февраля
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«Аталанта» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
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