Стало известно, почему Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч Серии А

В воскресенье тренерский штаб «Фиорентины» обнародовал заявку на поединок со «Специей» в рамках чемпионата Италии, который запланирован на 14 февраля. В окончательном списке не оказалось российского нападающего Александра Кокорина – это уже второй случай кряду, когда кандидатура проблемного футболиста была проигнорирована.

Впрочем, местной прессе удалось разузнать причину отсутствия форварда. По информации издания Firenze Viola, Кокорин снова испытывает физическое недомогание. Ранее подобное с экс-игроком сборной России уже случалось, хотя он редко выходит на поле в официальных матчах команды.

Напомним, «Фиорентина» на данный момент вовсю ищет покупателя на Кокорина в Турции и России, где открыто трансферное окно.