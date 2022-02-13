Кокорин снова оказался вне заявки «Фиорентины» на матч

По всей видимости, болельщикам больше не суждено увидеть нападающего Александра Кокорина в футболке «Фиорентины» - после неудачных попыток продать форварда, тренерский штаб команды во второй раз кряду оставил россиянина вне заявки на официальный матч.

После того, как Кокорин не сыграл с «Аталантой» в кубковом противостоянии, его не оказалось в списке игроков, которые смогут получить свой шанс в поединке со «Специей» в рамках 25-го тура Серии А.

Отметим, что данная встреча запланирована на завтра, 14 февраля. Начало – в 22:45 по московскому времени. В чемпионате Италии в 2022 году Кокорин еще ни разу не выходил на поле.