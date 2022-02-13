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Чемпионат Италии. Серия А

Кокорин снова оказался вне заявки «Фиорентины» на матч

13 Февраля 2022 • 18:45 Комментировать
Специя
...
Фиорентина
4.10 3.75 1.85
14.02 22:45

По всей видимости, болельщикам больше не суждено увидеть нападающего Александра Кокорина в футболке «Фиорентины» - после неудачных попыток продать форварда, тренерский штаб команды во второй раз кряду оставил россиянина вне заявки на официальный матч.

После того, как Кокорин не сыграл с «Аталантой» в кубковом противостоянии, его не оказалось в списке игроков, которые смогут получить свой шанс в поединке со «Специей» в рамках 25-го тура Серии А.

Отметим, что данная встреча запланирована на завтра, 14 февраля. Начало – в 22:45 по московскому времени. В чемпионате Италии в 2022 году Кокорин еще ни разу не выходил на поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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13.02  20:00 Сассуоло ... Рома 3.10 3.60 2.27
13.02  22:45 Аталанта ... Ювентус 2.70 3.55 2.55
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