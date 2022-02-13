Будущее Маттайса де Лихта является туманным. «Ювентус» хочет продлить контракт с голландским защитником, но переговоры ещё не стартовали, и, судя по заявлениям агента Мино Райолы, они будут непростыми.

Если де Лихт не продлит контракт с «Ювентусом», клуб выставит игрока на трансферный рынок, о чём пишет CalcioMercato. Претендентами на подписание игрока являются «Челси» и «Барселона». По неофициальной информации, приобрести де Лихта можно за 75 миллионов евро. Якобы именно такая сумма отступных прописана в его трудовом соглашении.

22-летний Маттайс де Лихт провёл за «Ювентус» 25 матчей и забил один гол.