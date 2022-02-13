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Чемпионат Италии. Серия А

​Де Лихт может оказаться в «Челси» или «Барселоне» слухи

13 Февраля 2022 • 16:55 Комментировать

Будущее Маттайса де Лихта является туманным. «Ювентус» хочет продлить контракт с голландским защитником, но переговоры ещё не стартовали, и, судя по заявлениям агента Мино Райолы, они будут непростыми.

Если де Лихт не продлит контракт с «Ювентусом», клуб выставит игрока на трансферный рынок, о чём пишет CalcioMercato. Претендентами на подписание игрока являются «Челси» и «Барселона». По неофициальной информации, приобрести де Лихта можно за 75 миллионов евро. Якобы именно такая сумма отступных прописана в его трудовом соглашении.

22-летний Маттайс де Лихт провёл за «Ювентус» 25 матчей и забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Барселона Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022
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