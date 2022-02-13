​Моуринью: «Судя по историям из СМИ, я должен ходить с опухшим от ударов лицом»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью продолжает отрицать наличие каких-либо проблем между ним и футболистами.

«Судя по историям из СМИ, я должен был прийти на пресс-конференцию с синяком под глазом и с опухшим от ударов лицом. Но всё это – большая ложь», - сказал Моуринью, слова которого на своих страницах приводит портал Goal.com.

В воскресенье «Рома» проведёт гостевой матч итальянской Серии А против «Сассуоло». Игра стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Моуринью – журналистам: «Игроки мной довольны, задавайте вопросы о матче, или я пошёл»