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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью: «Судя по историям из СМИ, я должен ходить с опухшим от ударов лицом»

13 Февраля 2022 • 15:25 Комментировать
Сассуоло
...
Рома
3.35 3.80 2.05
Через 3 ч. 24 мин.

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью продолжает отрицать наличие каких-либо проблем между ним и футболистами.

«Судя по историям из СМИ, я должен был прийти на пресс-конференцию с синяком под глазом и с опухшим от ударов лицом. Но всё это – большая ложь», - сказал Моуринью, слова которого на своих страницах приводит портал Goal.com.

В воскресенье «Рома» проведёт гостевой матч итальянской Серии А против «Сассуоло». Игра стартует в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Моуринью – журналистам: «Игроки мной довольны, задавайте вопросы о матче, или я пошёл»

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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13.02  17:00 Дженоа ... Салернитана 1.90 3.70 4.10
13.02  20:00 Сассуоло ... Рома 3.10 3.60 2.27
13.02  22:45 Аталанта ... Ювентус 2.70 3.55 2.55
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