Дзола ставит на «Интер»

Бывший итальянский полузащитник Джанфранко Дзола, запомнившийся своими выступлениями за «Челси», с интересом следит за борьбой за чемпионский титул в итальянской Серии А, где на чемпионство претендуют три клуба, и это - не считая «Ювентуса»! Дзола похвалил «старую синьору» за соглашение с Влаховичем, но чемпионом он видит миланский «Интер», который выиграл чемпионат и в прошлом году.

- Влахович - топ-игрок, это хорошее приобретение для «Ювентуса». Туринцы могут еще побороться за титул, но самым вероятным обладателем «скудетто» я вижу «Интер», - пояснил Дзола, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.