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Чемпионат Италии. Серия А

Дзола ставит на «Интер»

13 Февраля 2022 • 12:41 Комментировать (1)
Наполи
1:1
Интер Милан
окончен

Бывший итальянский полузащитник Джанфранко Дзола, запомнившийся своими выступлениями за «Челси», с интересом следит за борьбой за чемпионский титул в итальянской Серии А, где на чемпионство претендуют три клуба, и это - не считая «Ювентуса»! Дзола похвалил «старую синьору» за соглашение с Влаховичем, но чемпионом он видит миланский «Интер», который выиграл чемпионат и в прошлом году.

- Влахович - топ-игрок, это хорошее приобретение для «Ювентуса». Туринцы могут еще побороться за титул, но самым вероятным обладателем «скудетто» я вижу «Интер», - пояснил Дзола, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Джанфранко Дзола Душан Влахович
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
id152079006
13 Февраля 2022 в 13:13
Дзола, шёл бы лесом со своими прогнозами... Rossoneri siamo noi
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13.02  14:30 Милан ... Сампдория 1.44 4.90 7.00
13.02  17:00 Эмполи ... Кальяри 1.81 4.10 4.10
13.02  17:00 Верона ... Удинезе 1.96 3.70 3.85
13.02  17:00 Дженоа ... Салернитана 1.90 3.70 4.10
13.02  20:00 Сассуоло ... Рома 3.10 3.60 2.27
13.02  22:45 Аталанта ... Ювентус 2.70 3.55 2.55
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