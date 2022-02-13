Кулибали раздосадован итогами матча с «Интером»

«Наполи» не сумел переиграть «Интер» в матче 25-го тура чемпионата Италии, несмотря на открытый в первом тайме счет. В самом начале второй половины игры хозяева поля пропустили выпад гостей, и Джеко сравнял счет. Защитник «Наполи» Калиду Кулибали, вернувшийся в строй команды после успешных выступлений на Кубке Африки, расстроен ничьей. Он считает, что «Наполи» мог взять все три очка и пройти «Интер» в турнирной таблице.

- Можно было добиться большего. К сожалению, во втором тайме мы чуть встали, а Джеко удался невероятный мяч. Впрочем, если не жаловаться, то очко в игре с «Интером» - также неплохой результат. Даже если в конце года не удастся взять титул, важно играть так, чтобы фаны понимали - были отданы все силы для достижения цели, - делится своим рецептом Кулибали, слова которого цитирует телеканал DAZN.