Инсинье оставил позади Марадону, забив 116-й гол в составе «Наполи»

Нападающий неаполитанского «Наполи» Лоренцо Инсинье открыл счет в матче с «Интером», успешно реализовав пенальти, и этот гол для Инсинье стал 116-м в составе «Наполи». По этому показателю он вышел на третье место в истории «Наполи» (впереди лишь Марек Гамшек и Дрис Мертенс), оставив позади легендарного Диего Марадону, который забил 115 мячей.

Правда, мячи Марадоны приносили «Наполи» важные трофеи, в том числе и «скудетто», сегодняшний же «Наполи» кроме Кубка Италии ничего особого в последнее время не выиграл.

Ну а Инсинье в конце сезона покинет команду и будет выступать в клубе МЛС «Торонто», в котором ранее играл Себастьян Джовинко.