Помощник Симоне Индзаги прокомментировал ничью с «Наполи»

Наставник «Интера» Симоне Индзаги дисквалифицирован на один матч, а потому итоги встречи с «Наполи» подвел его помощник Массимилиано Фаррис. Поединок лидеров чемпионата Италии завершился ничьей 1:1 - на успешно реализованный пенальти в исполнении Лоренцо Инсинье «Интер» ответил голом Эдина Джеко.

- Вторая половина игры оказалась очень хорошей, команда действовала качественно. Мы смогли отреагировать на трудности, несмотря на сложную атмосферу. В конце матча мы могли бы рассчитывать и на победу, но стоит быть довольным и очком, - заявил Фаррис, слова которого приводит Football Italia.