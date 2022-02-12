Спаллетти доволен очком в матче против «Интера»

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти доволен результатом матча с «Интером», несмотря на то, что его команда закончила первый тайм с преимуществом в один гол благодаря успешно реализованному пенальти Инсинье. Сразу после перерыва Эдин Джеко сравнял счет, и Спаллетти вполне доволен таким итогом игры.

- Я доволен итогом, надо спокойно принимать то, что происходит на поле. Мы хорошо играли, у нас были возможности, но не все получилось использовать. «Барселона»? Нас ждут интересные матчи, я жду, что игроки покажут все, на что способны, - заявил Спаллетти, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

«Интер» (54 очка) и «Наполи» (53 очка) занимают первые два места в турнирной таблице Серии А, но у «Наполи» на один матч больше.