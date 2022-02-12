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Чемпионат Италии. Серия А

Спаллетти доволен очком в матче против «Интера»

12 Февраля 2022 • 23:23 Комментировать
Наполи
1:1
Интер Милан
окончен

Наставник «Наполи» Лучано Спаллетти доволен результатом матча с «Интером», несмотря на то, что его команда закончила первый тайм с преимуществом в один гол благодаря успешно реализованному пенальти Инсинье. Сразу после перерыва Эдин Джеко сравнял счет, и Спаллетти вполне доволен таким итогом игры.

- Я доволен итогом, надо спокойно принимать то, что происходит на поле. Мы хорошо играли, у нас были возможности, но не все получилось использовать. «Барселона»? Нас ждут интересные матчи, я жду, что игроки покажут все, на что способны, - заявил Спаллетти, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

«Интер» (54 очка) и «Наполи» (53 очка) занимают первые два места в турнирной таблице Серии А, но у «Наполи» на один матч больше.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лучано Спаллетти Наполи
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окончен Лацио 3:0 Болонья 1.70 3.90 4.90
окончен Наполи 1:1 Интер Милан 2.80 3.40 2.70
Идет 45 минута Торино 1:1 Венеция 1.52 4.40 6.40
13.02  14:30 Милан ... Сампдория 1.44 4.90 7.00
13.02  17:00 Эмполи ... Кальяри 1.81 4.10 4.10
13.02  17:00 Верона ... Удинезе 1.96 3.70 3.85
13.02  17:00 Дженоа ... Салернитана 1.90 3.70 4.10
13.02  20:00 Сассуоло ... Рома 3.10 3.60 2.27
13.02  22:45 Аталанта ... Ювентус 2.70 3.55 2.55
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