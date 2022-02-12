«Наполи» с «Интером» разошлись миром

Центральный матч тура в Серии А провели «Наполи» и «Интер». Игра получилась очень упорной, команды не создали уйму опасных моментов, так как цена каждой ошибки была нереально высокой.
Уже на первых минутах неаполитанцы повели в счете после удара Лоренцо Инсинье с пенальти. Сразу после перерыва Лаутаро Мартинес выполнил подачу, и метко пробил рикошетом от перекладины.
Ничья 1:1 вряд ли сильно обрадовала болельщиков обеих команд. «Интер» продолжает лидировать, «Наполи» отстает на очко.
Протокол игры
|(1:0) Инсинье Лоренцо7'
|47'Джеко Эдин (1:1)
Оспина Давид•Ди Лоренцо Джованни•Ррахмани Амир•Кулибали Калиду•Руй Мариу•Фабиан Руис 74' (Замбо-Ангисса Андре-Франк ( 74') •Лоботка Станислав•Политано Маттео 26' (Элмас Эльиф ( 26') •Зелиньски Пётр 84' (Мертенс Дрис ( 84') •Инсинье Лоренцо 37' 84' (Уна Адам ( 84') •Осимхен Виктор 84' (Жуан Жезус ( 84')
Ханданович Самир•Шкриньяр Милан•Де Врей Стефан•Димарко Федерико 90' (Д'Амброзио Данило ( 90') •Дюмфрис Дензел•Барелла Николо•Брозович Марсело • 60'Чалханоглу Хакан 84' (Видаль Артуро ( 84') •Перишич Иван•Мартинес Лаутаро 83' (Санчес Алексис ( 83') •Джеко Эдин
12 февраля. Стадион "Диего Армандо Марадона".
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