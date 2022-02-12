«Наполи» с «Интером» разошлись миром

Центральный матч тура в Серии А провели «Наполи» и «Интер». Игра получилась очень упорной, команды не создали уйму опасных моментов, так как цена каждой ошибки была нереально высокой.

Уже на первых минутах неаполитанцы повели в счете после удара Лоренцо Инсинье с пенальти. Сразу после перерыва Лаутаро Мартинес выполнил подачу, и метко пробил рикошетом от перекладины.

Ничья 1:1 вряд ли сильно обрадовала болельщиков обеих команд. «Интер» продолжает лидировать, «Наполи» отстает на очко.