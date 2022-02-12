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Чемпионат Италии. Серия А

Дубль Дзакканьи помог «Лацио» разгромить «Болонью»

12 Февраля 2022 • 19:00 Комментировать
Лацио
3:0
Болонья
окончен

Римский «Лацио» набирает крейсерский ход по дистанции чемпионата Италии. Сегодня команда Маурицио Сарри не заметила сопротивления проблемной «Болоньи» и забила в ворота противника три безответных мяча. Уже в дебюте Чиро Иммобиле поразил цель с 11 метров, а после перерыва с 10-минутным интервалом Маттиа Джакканьи оформил дубль.

«Лацио» шестой и в одной победе от Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Лацио 3:0Болонья
(1:0) Иммобиле Чиро13'   
(2:0) Дзакканьи Маттиа53'   
(3:0) Дзакканьи Маттиа63'   
Стракоша ТомасЛаццари МануэльЛуис ФелипеПатрик  77' (Раду Стефан (  77') Марушич АдамМилинкович-Савич Сергей  83' (Башич Тома (  83') Лукас Лейва   59'  65' (Андерсон Фелипе (  65') Альберто Луис   40'Педро Родригес  65' (Катальди Данило (  65') Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа  77' (Моро Рауль (  77')
Запасные: Рейна ПепеАдамонис МарюсАндерсон АндреКабрал ЖованеХюсай ЭльсейдРомеро ЛукаКаменович Димитрие
Скорупски ЛукашСумаоро Адама  58' (Бонифаци Кевин (  58') Медель Гари   45'Теате АртурХики Аарон  78' (Виньято Эмануэль (  78') Схаутен Йерди  66' (Эбишер Мишель (  66') Сванберг Маттиас   20'Сориано Роберто  46' (Барроу Муса (  46') Дейкс Митчелл  46' (Касиус Денсо (  46') Орсолини РиккардоАрнаутович Марко
Запасные: Бинкс ЛуисБарди ФранческоМолла МаркоСансоне НиколаВиола НиколасМ'Байе Ибрахим
12 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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Болонья Лацио Маттиа Дзакканьи
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окончен Лацио 3:0 Болонья 1.70 3.90 4.90
Идет 5 минута Наполи 0:0 Интер Милан 2.80 3.40 2.70
12.02  22:45 Торино ... Венеция 1.52 4.40 6.40
13.02  14:30 Милан ... Сампдория 1.44 4.90 7.00
13.02  17:00 Эмполи ... Кальяри 1.81 4.10 4.10
13.02  17:00 Верона ... Удинезе 1.96 3.70 3.85
13.02  17:00 Дженоа ... Салернитана 1.90 3.70 4.10
13.02  20:00 Сассуоло ... Рома 3.10 3.60 2.27
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