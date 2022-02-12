Дубль Дзакканьи помог «Лацио» разгромить «Болонью»

Римский «Лацио» набирает крейсерский ход по дистанции чемпионата Италии. Сегодня команда Маурицио Сарри не заметила сопротивления проблемной «Болоньи» и забила в ворота противника три безответных мяча. Уже в дебюте Чиро Иммобиле поразил цель с 11 метров, а после перерыва с 10-минутным интервалом Маттиа Джакканьи оформил дубль.
«Лацио» шестой и в одной победе от Лиги чемпионов.
Протокол игры
|(1:0) Иммобиле Чиро13'
|(2:0) Дзакканьи Маттиа53'
|(3:0) Дзакканьи Маттиа63'
Стракоша Томас•Лаццари Мануэль•Луис Фелипе•Патрик 77' (Раду Стефан ( 77') •Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей 83' (Башич Тома ( 83') •Лукас Лейва 59' 65' (Андерсон Фелипе ( 65') •Альберто Луис • 40'Педро Родригес 65' (Катальди Данило ( 65') •Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа 77' (Моро Рауль ( 77')
Скорупски Лукаш•Сумаоро Адама 58' (Бонифаци Кевин ( 58') •Медель Гари • 45'Теате Артур•Хики Аарон 78' (Виньято Эмануэль ( 78') •Схаутен Йерди 66' (Эбишер Мишель ( 66') •Сванберг Маттиас • 20'Сориано Роберто 46' (Барроу Муса ( 46') •Дейкс Митчелл 46' (Касиус Денсо ( 46') •Орсолини Риккардо•Арнаутович Марко
12 февраля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).
Бан пользователя