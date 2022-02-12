Дубль Дзакканьи помог «Лацио» разгромить «Болонью»

Римский «Лацио» набирает крейсерский ход по дистанции чемпионата Италии. Сегодня команда Маурицио Сарри не заметила сопротивления проблемной «Болоньи» и забила в ворота противника три безответных мяча. Уже в дебюте Чиро Иммобиле поразил цель с 11 метров, а после перерыва с 10-минутным интервалом Маттиа Джакканьи оформил дубль.

«Лацио» шестой и в одной победе от Лиги чемпионов.