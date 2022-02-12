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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью – журналистам: «Игроки мной довольны, задавайте вопросы о матче, или я пошёл»

12 Февраля 2022 • 18:35 Комментировать
Сассуоло
...
Рома
3.35 3.80 2.05
Через 23 ч. 41 мин.

На днях СМИ раскрыли речь Жозе Моуринью в раздевалке «Ромы», в которой тренер разносит своих футболистов. После этого сообщалось, что игроки недовольны методами португальца. На субботней пресс-конференции журналисты не упустили возможности спросить об этом у наставника «Ромы».

Моуринью не стал подтверждать или опровергать информацию из СМИ о своей речи, но он настоял на том, что проблем с игроками у него нет.

«Футболисты сказали, что они довольны моими методами. Между нами нет секретов – я говорю всё им в лицо и приглашаю к диалогу. Они говорили мне, что не хотят, чтобы я менялся в этом плане. Думаете, мне не стоит упрекать игроков? Мы общались, анализировали и работали над ошибками. Вот как я работаю. Теперь задавайте мне вопросы о матче с «Сассуоло», или я пошёл», - сказал Моуринью.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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