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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» хочет выкупить полузащитника «Реала»

12 Февраля 2022 • 13:12 Комментировать

Полузащитник Браим Диас, играющий на правах аренды за «Милан», может перейти в итальянский гранд на постоянной основе.

Как стало известно La Gazzetta dello Sport, «россонери» планируют выкупить футболиста у мадридского «Реала». При этом арендное соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2022/2023. Стоимость выкупа Браима составляет 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата 22-летний полузащитник записал на свой счет три гола и три ассиста. По итогам 24 туров Серии А «Милан» располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на один балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Браим Диас
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