«Милан» хочет выкупить полузащитника «Реала»

Полузащитник Браим Диас, играющий на правах аренды за «Милан», может перейти в итальянский гранд на постоянной основе.

Как стало известно La Gazzetta dello Sport, «россонери» планируют выкупить футболиста у мадридского «Реала». При этом арендное соглашение между сторонами рассчитано до конца сезона-2022/2023. Стоимость выкупа Браима составляет 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне итальянского чемпионата 22-летний полузащитник записал на свой счет три гола и три ассиста. По итогам 24 туров Серии А «Милан» располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Интера» на один балл.