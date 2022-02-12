Немецкий скаут стал техническим директором «Дженоа»

Марсель Клос, 33-летний немецкий скаут и тренер, стал новым техническим директором «Дженоа», в котором продолжаются трансформации. Ранее Клос работал в голландском «Витессе». Клос будет работать в паре с пришедшим чуть раньше на должность менеджера Йоханнесом Спорсом, с которым они сотрудничали и ранее в некоторых немецких командах, сообщает primocanale.it.

Так что можно говорить о том, что «грифоны» становятся чуть более немецкой командой - главным тренером клуба, напомним, также является немецкий наставник Александер Блессин. Он сменил на этой должности покинувшего «Дженоа» в январе Андрея Шевченко.