Джеко: «Я не хотел уходить из «Ромы»

Боснийский нападающий Эдин Джеко несколько последних лет отыграл в «Роме», но прошлым летом покинул столицу Италии, несмотря на ропот не желавшей уезжать из Рима супруги и отправился в Милан. В «Интере» его дела идут неплохо, хотя Джеко не забивал почти два месяца. Он объяснил, что не собирался покидать «Рому», но вынудили обстоятельства.

- Прошлое лето было первым, когда я сказал сам себе - «не буду никуда уходить». Я был воодушевлен появлением Моуринью. Он сказал мне, что рассчитывает на меня, но в то же время добавил - так как это последний год контракта, то мы можем попробовать продать тебя, если будет предложение. И вскоре появился Абрахам, и тогда мне пришлось уйти в «Интер», откуда как раз и появилось предложение, - заявилДжеко, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

В текущем сезоне на счету Джеко - 9 голов в 22 проведенных матчах.