Инсинье: «Из-за роста в меня не всегда верили»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал о том, что из-за его низкого роста в него не всегда верили, и футбольная карьера Лоренцо могла не задаться с самого начала. Более того, одним из отказавшихся от него был «Ювентус» - там не разглядели таланта Инсинье.

- Наибольшей проблемой был мой рост. Меня часто недооценивали из-за роста. Моя футбольная школа относилась к «Ювентусу», и я подписал бумагу, что в 14-15 лет отправлюсь к ним на пробы. Я приехал, провел пару-тройку тренировок, сыграл матч, после чего они отправили меня домой, сказав. что я слишком низок. Первым, кто поверил в меня, был Пеппе Санторо, тренер детской команды «Наполи», - вспоминает Инсинье, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.