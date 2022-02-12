Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Инсинье: «Из-за роста в меня не всегда верили»

12 Февраля 2022 • 02:14 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
2.70 3.45 2.55
Через 16 ч. 50 мин.

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал о том, что из-за его низкого роста в него не всегда верили, и футбольная карьера Лоренцо могла не задаться с самого начала. Более того, одним из отказавшихся от него был «Ювентус» - там не разглядели таланта Инсинье.

- Наибольшей проблемой был мой рост. Меня часто недооценивали из-за роста. Моя футбольная школа относилась к «Ювентусу», и я подписал бумагу, что в 14-15 лет отправлюсь к ним на пробы. Я приехал, провел пару-тройку тренировок, сыграл матч, после чего они отправили меня домой, сказав. что я слишком низок. Первым, кто поверил в меня, был Пеппе Санторо, тренер детской команды «Наполи», - вспоминает Инсинье, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Наполи Лоренцо Инсинье
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.02  17:00 Лацио ... Болонья 1.75 4.00 4.60
12.02  20:00 Наполи ... Интер Милан 3.00 3.50 2.36
12.02  22:45 Торино ... Венеция 1.52 4.40 6.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Февраля
02:14 · Италия. Серия А
Инсинье: «Из-за роста в меня не всегда верили»
00:35 · Италия. Серия А
Кулибали изъявил желание остаться в «Наполи»
11 Февраля
22:52 · Италия. Серия А
Игроки «Ромы» считают методы работы Моуринью старомодными 1
22:16 · Италия. Серия А
Тео Эрнандес назвал причины своего решения остаться в «Милане»
21:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» решил тоже побороться за Рюдигера слухи
19:22 · Италия. Серия А
​«Милан» объявил о продлении контракта с Тео Эрнандесом официально
19:13 · Италия. Серия А
Франческо Тотти стал новым амбассадором БК Mostbet
19:06 · Италия. Серия А
Спаллетти не нервничает перед игрой с «Интером»
18:19 · Италия. Серия А
​Игрок из Серии С ответил Моуринью
18:17 · Италия. Серия А
«Милан» согласовал с Ботманом условия личного контракта, но «Ньюкасл» и «Ювентус» ещё не выбыли из гонки
15:46 · Италия. Серия А
Диего Коста мог перейти в «Аталанту»
15:01 · Италия. Серия А
Дель Пьеро сравнил нынешний «Ювентус» с той командой, которая доходила до финала Лиги чемпионов в 2017 году
14:56 · Италия. Серия А
«Он уже давно ничего не выигрывает» - бывший тренер «Ювентуса» раскритиковал Моуринью
14:32 · Италия. Серия А
Госенс назвал своего самого сложного соперника
12:23 · Италия. Кубок
Влахович высказался о матче с «Фиорентиной» в полуфинале Кубка Италии
Все новости
Рекомендуем