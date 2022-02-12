Кулибали изъявил желание остаться в «Наполи»

Несмотря на интерес со стороны нескольких европейских клубов, 30-летний защитник Калиду Кулибали хочет остаться в «Наполи». В скором времени стороны начнут переговоры о пролонгации трудового договора, срок действия которого истекает летом 2023 года.

Футболист подтвердил, что он с нетерпением ждет возможности связать свое будущее с неаполитанцами. В интервью для tuttoNapoli он сказал следующее: «Я рад, что ко мне так тепло относятся здесь. Я прекрасно чувствую себя в «Наполи» и не собираюсь куда-то уходить».

Стоит отметить, что Кулибали является ключевой фигурой в тактических построениях Лучано Спаллетти. В текущем сезоне на его счету 19 матчей, в которых он умудрился забить два гола и даже отдать два ассиста.