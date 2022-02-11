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Чемпионат Италии. Серия А

Игроки «Ромы» считают методы работы Моуринью старомодными

11 Февраля 2022 • 22:52 Комментировать (1)
Сассуоло
...
Рома
3.35 3.80 2.05
13.02 20:00

На днях итальянская пресса раскрыла огненную речь главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью в адрес своих подопечных после вылета из Кубка Италии. Португальский специалист в жесткой форме раскритиковал футболистов за отсутствие характера.

Однако не только у наставника есть претензии к своей команде, но и у игроков к нему. Оказывается, часть коллектива потеряла веру в Моуринью. Они считают его методы работы старомодными и неэффективными, а также не верят, что новые подписания на трансферном рынке по итогу помогут достичь поставленных перед клубом целей. Об этом сообщает местный портал Il Messaggero со ссылкой на близкий к «Роме» источник.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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Комментарии (1)
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SERGHAKU
11 Февраля 2022 в 23:07
вот и началось-все неизменно!!!!
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