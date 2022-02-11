Спаллетти не нервничает перед игрой с «Интером»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти поделился своими ощущениями перед игрой с миланским «Интером». Итальянец заявил, что несмотря на важность этого матча, он абсолютно не нервничает.

«Это круто, потому что мы провели последнюю неделю с улыбкой на лице. И эта улыбка не исчезала даже ночью, когда мы спали. Нам нравится находиться под давлением, так как это наша работа», – заявил Спаллетти на пресс-конференции.

Напомним, что Спаллетти ранее возглавлял миланский «Интер» и покинул команду в 2019 году, когда «нерадзурри» возглавил Антонио Конте. На данный момент «Наполи» отстаёт от «Интера» на одно очко в турнирной таблице.