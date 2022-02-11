​Игрок из Серии С ответил Моуринью

СМИ раскрыли слова Жозе Моуринью, которые тренер произнёс игрокам «Ромы» в раздевалке. Португалец говорил об их проблемах с характером и посоветовал отправиться в Серию С, где их ждут игры без давления.

Впрочем, 35-летний капитан выступающей в Серии С «Читтаделлы» Романо Петриконе считает, что Моуринью слишком уж недооценивает третий итальянский дивизион.

«В Серии С мне плевали в лицо, тыкали пальцами в глаза, угрожали в тоннеле. В Серии А – никогда», - написал Петриконе в «Твиттере».

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.