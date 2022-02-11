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Чемпионат Италии. Серия А

​Игрок из Серии С ответил Моуринью

11 Февраля 2022 • 18:19 Комментировать

СМИ раскрыли слова Жозе Моуринью, которые тренер произнёс игрокам «Ромы» в раздевалке. Португалец говорил об их проблемах с характером и посоветовал отправиться в Серию С, где их ждут игры без давления.

Впрочем, 35-летний капитан выступающей в Серии С «Читтаделлы» Романо Петриконе считает, что Моуринью слишком уж недооценивает третий итальянский дивизион.

«В Серии С мне плевали в лицо, тыкали пальцами в глаза, угрожали в тоннеле. В Серии А – никогда», - написал Петриконе в «Твиттере».

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Читтаделла Романо Петриконе
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