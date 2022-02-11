Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

«Он уже давно ничего не выигрывает» - бывший тренер «Ювентуса» раскритиковал Моуринью

11 Февраля 2022 • 14:56 Комментировать
Сассуоло
...
Рома
3.35 3.80 2.05
13.02 20:00

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью уже давно перестал быть Special One, или «Особенным», как он всегда любил подчеркивать - так считает Джиджи Майфреди, бывший тренер «Ювентуса». Он очень жестко раскритиковал португальского специалиста в эфире радиоканала TMW Radio.

- Моуринью всегда выгораживает сам себя. Ему во многом везло раньше, тогда как на самом деле он, по сути, не тренер, а промоутер самого себя. И так было еще тогда, когда он руководил «Интером». Он не может построить команду, это видно по «Роме», там все стоит на месте, нет результата. В последние годы он не выиграл даже стакана газировки, это будет очередной сезон без трофеев, и пора ему открыто сказать все это в лицо, - считает Майфреди.

Надо сказать, что сам Майфреди тоже в свое время, мягко говоря, ничего особого не выиграл - он руководил «Ювентусом» в сезоне 1990/1991, который клуб закончил на седьмом месте и впервые за 28 лет не попал в еврокубки, а Майфреди уволили после шести поражений подряд.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Луиджи Майфреди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.02  17:00 Лацио ... Болонья 1.75 4.00 4.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Февраля
15:46 · Италия. Серия А
Диего Коста мог перейти в «Аталанту»
15:01 · Италия. Серия А
Дель Пьеро сравнил нынешний «Ювентус» с той командой, которая доходила до финала Лиги чемпионов в 2017 году
14:56 · Италия. Серия А
«Он уже давно ничего не выигрывает» - бывший тренер «Ювентуса» раскритиковал Моуринью
14:32 · Италия. Серия А
Госенс назвал своего самого сложного соперника
12:23 · Италия. Кубок
Влахович высказался о матче с «Фиорентиной» в полуфинале Кубка Италии
10:38 · Италия. Серия А
«Барселона» нашла в «Милане» замену Бускетсу 1
10:31 · Италия. Серия А
Кабрал зарабатывает в «Фиорентине» на уровне Кокорина
10:11 · Россия. Премьер-лига
Агент Кабрала заявил, что вёл переговоры с президентом «Зенита»
09:07 · Англия. Премьер-лига
Погба может вернуться в «Ювентус» на определённых условиях 2
08:57 · Италия. Серия А
Недвед рассказал об амбициях «Ювентуса»
08:46 · Италия. Серия А
«Интер» готов продлить контракт с Алексисом Санчесом 2
01:59 · Италия. Кубок
Аллегри: «Влахович - это тот, кого нам не хватало»
01:30 · Италия. Кубок
Разъяренный Гасперини отказался общаться с прессой после вылета «Аталанты» из Кубка Италии
00:55 · Италия. Кубок
«Ювентус» дожал «Сассуоло» в событийной борьбе 4
00:34 · Италия. Серия А
Конти решил остаться в «Сампдории» до 2025 года
Все новости
Рекомендуем