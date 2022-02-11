«Он уже давно ничего не выигрывает» - бывший тренер «Ювентуса» раскритиковал Моуринью

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью уже давно перестал быть Special One, или «Особенным», как он всегда любил подчеркивать - так считает Джиджи Майфреди, бывший тренер «Ювентуса». Он очень жестко раскритиковал португальского специалиста в эфире радиоканала TMW Radio.

- Моуринью всегда выгораживает сам себя. Ему во многом везло раньше, тогда как на самом деле он, по сути, не тренер, а промоутер самого себя. И так было еще тогда, когда он руководил «Интером». Он не может построить команду, это видно по «Роме», там все стоит на месте, нет результата. В последние годы он не выиграл даже стакана газировки, это будет очередной сезон без трофеев, и пора ему открыто сказать все это в лицо, - считает Майфреди.

Надо сказать, что сам Майфреди тоже в свое время, мягко говоря, ничего особого не выиграл - он руководил «Ювентусом» в сезоне 1990/1991, который клуб закончил на седьмом месте и впервые за 28 лет не попал в еврокубки, а Майфреди уволили после шести поражений подряд.