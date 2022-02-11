Госенс назвал своего самого сложного соперника

Новичок миланского «Интера» Робин Госенс назвал самого сложного соперника, против которого ему приходилось играть. Также немец рассказал, что в детстве хотел стать полицейским.

«Дуглас Коста был моим самым сложным оппонентом. Когда он в форме, его практически невозможно остановить. Надеюсь, он скоро вернётся на свой прежний уровень», – цитирует Госенса Football Italia.

Напомним, что Госенс ранее перешёл в миланский «Интер» из «Аталанты» на правах аренды с обязательным правом выкупа. Его самый сложный оппонент Дуглас Коста тоже сменил команду этой зимой и перебрался в американский «Лос-Анджелес Гэлакси».