«Барселона» нашла в «Милане» замену Бускетсу

Каталонская «Барселона» все еще заинтересована в подписании полузащитника «Милана» Франка Кесси. «Сине-гранатовые» могут заполучить игрока бесплатно, поскольку контракт ивуарийца с «россонери» истекает по завершении нынешнего сезона.

Как информирует газета Marca, стороны ведут переговоры и близки к договоренности. «Барса» рассматривает Кесси в качестве альтернативы ветерану команды Серхио Бускетсу.

Кроме «Барселоны», заинтересованность в переходе ивуарийского полузащитника проявляют туринский «Ювентус» и лондонский «Тоттенхэм».

В этом сезоне на счету Франка пять голов в 17 играх Серии А.