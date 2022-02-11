Кабрал зарабатывает в «Фиорентине» на уровне Кокорина

В январское трансферное окно ряды «Фиорентины» пополнил бразильский нападающий Артур Кабрал. Он призван заменить на острие атаки Душана Влаховича, перешедшего в туринский «Ювентус».

Стала известна заработная плата новичка в стане флорентийского клуба. По данным Calciomercato, годовой оклад Кабрала составит 1,8 миллиона евро. Примечательно, что аналогичные деньги зарабатывает в «Фиорентине» россиянин Александр Кокорин, который практически не появляется на поле.

Кабрал стал игроком «фиалок» под занавес зимнего трансферного окна. Артур подписал с клубом долгосрочный контракт, рассчитанный до середины 2026 года.