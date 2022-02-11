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Чемпионат Италии. Серия А

Недвед рассказал об амбициях «Ювентуса»

11 Февраля 2022 • 08:57 Комментировать

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед рассказал об амбициях команды на фоне усиления в январское трансферное окно.

«Амбиции «Ювентуса» неизменны. Владельцы дали четко понять, чего должен добиться клуб в Серии А и Кубке страны. Конечно, мы хотим улучшить свое положение в чемпионате. Мы сигнализируем о своих целях зимними трансферами. Рады новым игрокам, с их приходом команда поменялась в лучшую сторону», - приводит слова функционера Football-Italia.

В январе ряды «Ювентуса» пополнил лучший бомбардир Серии А Душан Влахович, который уже начал отрабатывать вложенные в него 80 миллионов евро. Также «старая синьора» подписала полузащитника Дениса Закарию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Павел Недвед
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