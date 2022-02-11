Недвед рассказал об амбициях «Ювентуса»

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед рассказал об амбициях команды на фоне усиления в январское трансферное окно.

«Амбиции «Ювентуса» неизменны. Владельцы дали четко понять, чего должен добиться клуб в Серии А и Кубке страны. Конечно, мы хотим улучшить свое положение в чемпионате. Мы сигнализируем о своих целях зимними трансферами. Рады новым игрокам, с их приходом команда поменялась в лучшую сторону», - приводит слова функционера Football-Italia.

В январе ряды «Ювентуса» пополнил лучший бомбардир Серии А Душан Влахович, который уже начал отрабатывать вложенные в него 80 миллионов евро. Также «старая синьора» подписала полузащитника Дениса Закарию.