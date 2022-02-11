«Интер» готов продлить контракт с Алексисом Санчесом

В миланском «Интере» заинтересованы в продлении трудового соглашения с чилийским нападающим Алексисом Санчесом. Действующий контракт рассчитан до лета 2023 года.

Как стало известно журналистам портала Goal, «нерадзурри» раздумывают над тем, чтобы предложить 33-летнему футболисту новый договор в конце сезона-2021/2022. При этом Санчесу нужно будет согласиться на небольшое сокращение заработной платы, чтобы остаться в миланском гранде.

Алексис присоединился к «Интеру» летом 2019 года. Сперва он выступал за команду в аренде, а затем миланцы подписали его на постоянной основе.