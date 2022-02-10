Дзанетти: «Чтобы быть лидером, надо готовиться»

Легендарный полузащитник «Интера» Хавьер Дзанетти продолжает служить любимому клубу, сейчас он является вице-директором «нерадзурри». Одно из прозвищ легендарного аргентинца - «Капитан», что красноречиво свидетельствует о признанных лидерских качествах Хавьера. По словам аргентинца, чтобы быть лидером, к этому надо готовиться.

- Для того, чтобы быть лидером, надо готовиться. Когда я узнал, что стану вице-президентом «Интера», я обрадовался, но одновременно понял, какая это ответственность. Все начинается с нуля. Я поступил в университет, мне нужно было снова отучиться. Нельзя быть лидером только потому что ты хорошо играл в футбол. Я хочу быть лидером с 360-градусным кругозором. Я обучался спортивному менеджменту, чтобы лучше понимать маркетинг, финансы, международные отношения, дабы быть как можно более полезным клубу, - рассказал Дзанетти в интервью журналу Clarin.