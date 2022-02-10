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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» приостановил переговоры по продлению контракта Фабиана Руиса

10 Февраля 2022 • 18:43 Комментировать
Наполи
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Интер Милан
2.70 3.50 2.50
12.02 20:00

Потерпев неудачу в попытках согласовать продление трудового договора с полузащитником Фабианом Руисом, руководство «Наполи» приняло решение приостановить переговоры. Теперь вероятность того, что испанец летом покинет команду, еще более высока.

Дело в том, что действующий контракт хавбека с неаполитанцами истекает летом 2023 года, а к нему активно проявляют интерес ведущие команды Европы. Таким образом, итальянскому клубу придется через полгода продавать футболиста, чтобы не отпустить его бесплатно по окончании сезона 2022/23.

В «Наполи» уже не верят, что Фабина поставит свою подпись под новым соглашением, учитывая возможность перебраться в стан одного из грандов АПЛ или Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Фабиан Руис
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