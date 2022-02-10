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Чемпионат Италии. Серия А

​«Реал» отказался от Влаховича зимой – названа причина слухи

10 Февраля 2022 • 16:41 Комментировать

Душан Влахович в зимнее трансферное окно перебрался из «Фиорентины» в «Ювентус» и уже даже успел забить первый гол за новую команду. Сербский форвард в январе мог оказаться в «Реале». По данным Cadena SER, после получения предложения из Турина «фиалки» звонили в Мадрид, понимая, что «сливочные» будут готовы предложить больше денег. Тем не менее, «Реал» отказался от Влаховича, решив придерживаться первоначального плана и подписывать летом Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Ранее в СМИ проскакивала информация о том, что у Килиана Мбаппе уже имеется договорённость с «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Фиорентина Душан Влахович трансферы футбола - зима 2022
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