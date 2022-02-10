Душан Влахович в зимнее трансферное окно перебрался из «Фиорентины» в «Ювентус» и уже даже успел забить первый гол за новую команду. Сербский форвард в январе мог оказаться в «Реале». По данным Cadena SER, после получения предложения из Турина «фиалки» звонили в Мадрид, понимая, что «сливочные» будут готовы предложить больше денег. Тем не менее, «Реал» отказался от Влаховича, решив придерживаться первоначального плана и подписывать летом Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Ранее в СМИ проскакивала информация о том, что у Килиана Мбаппе уже имеется договорённость с «Реалом».