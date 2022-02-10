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Чемпионат Италии. Серия А

Ветеран «Интера» подстёгивает «нерадзурри» взять реванш у «Милана» в кубковом матче

10 Февраля 2022 • 14:16 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
2.70 3.50 2.50
12.02 20:00

На прошлой неделе «Интер» проиграл миланское дерби, но скоро командам предстоит еще одна встреча в полуфинале Кубка Италии - это выяснилось после их вчерашних побед в четвертьфинале. Алессандро Альтобелли, большую часть своей карьеры проведший в «Интере», считает, что его бывшая команда обязана отыграться в полуфинале кубка.

- «Интер» неплохо играл в дерби, до 70-й минуты все было под контролем. Но так бывает, что ошибаются и тренеры. Ушли с поля Чалханоглу, Перишич и Лаутаро, и мы тут же пропустили первый гол, а затем и второй. Это был момент перестройки, слабости команды, и соперник использовал его. Но. к счастью, вчера был другой матч, «Интер» выиграл, и теперь в полуфинале сразится с «Миланом» еще раз. Мы обязаны выиграть, - считает Альтобелли, слова которого приводит itasportpress.it.

Альтобелли выступал в «Интере» с 1977 по 1988 год, проведя в составе команды 317 матчей. В них он забил 128 голов. Стал чемпионом мира в 1982 году в составе итальянской сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Алессандро Альтобелли
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