«Езжайте играть в Серию С, если у вас нет характера»: Раскрыта речь Моуринью игрокам «Ромы» после поражения от «Интера»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был очень сильно разозлен после поединка с «Интером» в рамках Кубка Италии. Пускай на послематчевой пресс-конференции наставник отметился спокойными высказываниями, в раздевалке он разговаривал со своими подопечными в совершенно ином тоне.

«Я хочу, чтобы вы знали – вы опять обделались против сильного соперника. Вы испуганы? Тогда езжайте играть в Серию С, если у вас нет характера, чтобы справляться с давлением на высшем уровне. У вас просто нет яиц – это самое худшее качество в мужчинах», - не сдерживал своих эмоций португальский специалист, слова которого были раскрыты изданием Il Corriere dello Sport.