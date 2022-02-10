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Чемпионат Италии. Серия А

«Езжайте играть в Серию С, если у вас нет характера»: Раскрыта речь Моуринью игрокам «Ромы» после поражения от «Интера»

10 Февраля 2022 • 14:09 Комментировать
Интер Милан
2:0
Рома
окончен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью был очень сильно разозлен после поединка с «Интером» в рамках Кубка Италии. Пускай на послематчевой пресс-конференции наставник отметился спокойными высказываниями, в раздевалке он разговаривал со своими подопечными в совершенно ином тоне.

«Я хочу, чтобы вы знали – вы опять обделались против сильного соперника. Вы испуганы? Тогда езжайте играть в Серию С, если у вас нет характера, чтобы справляться с давлением на высшем уровне. У вас просто нет яиц – это самое худшее качество в мужчинах», - не сдерживал своих эмоций португальский специалист, слова которого были раскрыты изданием Il Corriere dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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