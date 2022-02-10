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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готов подписать одного из лидеров «Милана»

10 Февраля 2022 • 09:43 Комментировать (2)

Один из ведущих игроков средней линии «Милана» Франк Кесси готовится к смене клубной прописки по окончании нынешнего сезона. У ивуарийского футболиста появился вариант продолжения карьеры в Серии А.

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, подписать игрока готов туринский «Ювентус». «Старая синьора» не против бесплатно усилиться Кесси, ведь он грядущим летом станет свободным агентом. При этом предложений полузащитнику со стороны «бьянконери» пока не поступало.

Стоит отметить, что еще одним претендентом на африканского хавбека считается каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Франк Кесси
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Juventini83
10 Февраля 2022 в 10:20
Кесси вместо Рабьо было бы шикарно.
alexjaa
10 Февраля 2022 в 10:09
Никто не захочет играть в этом болоте!!! забудьте эру барсы лет на 10 точно! Ура!!!
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