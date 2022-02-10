«Ювентус» готов подписать одного из лидеров «Милана»

Один из ведущих игроков средней линии «Милана» Франк Кесси готовится к смене клубной прописки по окончании нынешнего сезона. У ивуарийского футболиста появился вариант продолжения карьеры в Серии А.

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, подписать игрока готов туринский «Ювентус». «Старая синьора» не против бесплатно усилиться Кесси, ведь он грядущим летом станет свободным агентом. При этом предложений полузащитнику со стороны «бьянконери» пока не поступало.

Стоит отметить, что еще одним претендентом на африканского хавбека считается каталонская «Барселона».