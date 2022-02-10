Названы новые условия контракта Эрнандеса с «Миланом»

Переговоры между французским защитником Тео Эрнандесом и руководством «Милана» близки к завершению. В скором времени стороны поставят подписи под новым трудовым соглашением.

Новый контракт футболиста с «россонери» будет рассчитан до 2028 года, а не до 2027, как сообщалось ранее. Такой информацией поделился в своем твиттер-аккаунте журналист Педро Алмейда. Оклад Эрнандеса составит четыре миллиона евро плюс различные бонусы.

Тео выступает за миланский коллектив с 2019 года, его действующий контракт истекает в 2024 году.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Эрнандес провел 20 матчей, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.