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Чемпионат Италии. Серия А

Названы новые условия контракта Эрнандеса с «Миланом»

10 Февраля 2022 • 09:30 Комментировать

Переговоры между французским защитником Тео Эрнандесом и руководством «Милана» близки к завершению. В скором времени стороны поставят подписи под новым трудовым соглашением.

Новый контракт футболиста с «россонери» будет рассчитан до 2028 года, а не до 2027, как сообщалось ранее. Такой информацией поделился в своем твиттер-аккаунте журналист Педро Алмейда. Оклад Эрнандеса составит четыре миллиона евро плюс различные бонусы.

Тео выступает за миланский коллектив с 2019 года, его действующий контракт истекает в 2024 году.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Эрнандес провел 20 матчей, забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.

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Милан Тео Эрнандес
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