«Барселона» не вела переговоров с Брозовичем

Этой зимой появились слухи о возможном переходе хорватского полузащитника Марсело Брозовича из миланского «Интера» в каталонскую «Барселону». Игрок может достаться «сине-гранатовым» бесплатно, ведь его контракт с «нерадзурри» истекает грядущим летом.

Однако, по информации журналиста Фабрицио Романо, каталонский гранд не предлагал сотрудничество опытному футболисту. По его сведениям, информация о готовности «Барсы» подписать контракт с Марсело не соответствует действительности.

29-летний полузащитник играет в составе «Интера» с 2016 года. В этом сезоне Серии А хорват отдал один ассист в 23 поединках.