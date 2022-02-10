Моуринью: «В АПЛ Санчес был не в своей тарелке, в «Интере» он счастлив»

Рулевой столичной «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением об игре нападающего миланского «Интера» Алексиса Санчеса. Ранее чилийский форвард выступал под руководством португальского тренера в «Манчестер Юнайтед».

«Я пообщался с ним перед матчем. В чемпионате Англии Алексис находился не в своей тарелке. Сейчас же он счастлив, это место подходит ему», - приводит слова «Особенного» издание Football-Italia.

Напомним, что «Рома» встречалась с «Интером» в 1/4 финала Кубка Италии. «Нерадзурри» победили подопечных Моуринью со счетом 2:0. Один из мячей забил Алексис Санчес.