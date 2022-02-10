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Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «В АПЛ Санчес был не в своей тарелке, в «Интере» он счастлив»

10 Февраля 2022 • 08:21 Комментировать

Рулевой столичной «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением об игре нападающего миланского «Интера» Алексиса Санчеса. Ранее чилийский форвард выступал под руководством португальского тренера в «Манчестер Юнайтед».

«Я пообщался с ним перед матчем. В чемпионате Англии Алексис находился не в своей тарелке. Сейчас же он счастлив, это место подходит ему», - приводит слова «Особенного» издание Football-Italia.

Напомним, что «Рома» встречалась с «Интером» в 1/4 финала Кубка Италии. «Нерадзурри» победили подопечных Моуринью со счетом 2:0. Один из мячей забил Алексис Санчес.

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Алексис Санчес
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