Снейдер включен в «Зал славы «Интера»

Бывший нападающий миланского «Интера» и голландской сборной Уэсли Снейдер удостоен чести быть включенным в зал славы «неррадзурри». Об этом общественность проинформировал официальный сайт «Интера». Снейдер был частью команды, которая в 2010 году добилась «требла» под руководством Жозе Моуринью - выиграла Лигу чемпионов, а также чемпионат и кубок Италии.

- Благодарю всех, кто выбрал меня и сделал возможной эту честь. С черно-синими цветами меня связывают невероятные воспоминания, которые я храню в сердце. «Интер» - это семья, с которой в 2010 году нам удалось вписать одну из лучших страниц в истории клуба. Мне не терпится вернуться на «Джузеппе Меацца» и отметить награду с вами. Forza Inter, навсегда! - написал в ответ Снейдер.

Снейдер выступал за «Интер» с 2009 по 2013 год, проведя 76 матчей в футболке клуба.