Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Снейдер включен в «Зал славы «Интера»

10 Февраля 2022 • 06:53 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
2.70 3.50 2.50
12.02 20:00

Бывший нападающий миланского «Интера» и голландской сборной Уэсли Снейдер удостоен чести быть включенным в зал славы «неррадзурри». Об этом общественность проинформировал официальный сайт «Интера». Снейдер был частью команды, которая в 2010 году добилась «требла» под руководством Жозе Моуринью - выиграла Лигу чемпионов, а также чемпионат и кубок Италии.

- Благодарю всех, кто выбрал меня и сделал возможной эту честь. С черно-синими цветами меня связывают невероятные воспоминания, которые я храню в сердце. «Интер» - это семья, с которой в 2010 году нам удалось вписать одну из лучших страниц в истории клуба. Мне не терпится вернуться на «Джузеппе Меацца» и отметить награду с вами. Forza Inter, навсегда! - написал в ответ Снейдер.

Снейдер выступал за «Интер» с 2009 по 2013 год, проведя 76 матчей в футболке клуба.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Уэсли Снейдер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
07:38 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, футболки какого клуба - самые продаваемые в мире
06:53 · Италия. Серия А
Снейдер включен в «Зал славы «Интера»
02:28 · Италия. Кубок
Сарри: «Мы были выключены из игры»
02:22 · Италия. Серия А
После перехода в «Ювентус» Влахович порвал со своей подругой - популярной «инфлуенсершей» 1
01:56 · Италия. Кубок
Пиоли: Победа в дерби вселила в нас большую уверенность
01:35 · Италия. Кубок
Леао установил свой личный рекорд
00:53 · Италия. Кубок
«Милан» разорвал оборону «Лацио»
00:23 · Италия. Кубок
Жиру забил свой 10-й гол в составе «Милана» - ему потребовались лишь восемь матчей 1
09 Февраля
23:55 · Италия. Серия А
Перишич и «Интер» до сих пор не могут договориться о новом контракте – игрока не устраивает предложенная зарплата
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Лацио» - 4:0 (закончен)
22:03 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что Кокорину не стоит покидать Италию из-за зарплаты
21:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» продолжит сотрудничество с Куадрадо
20:55 · Италия. Серия А
«Интер» и Ханданович: вердикт будет вынесен на днях
19:12 · Италия. Серия А
Мохамед Сиссоко: «Влахович чем-то напоминает мне Торреса» 2
18:39 · Италия. Серия А
Доннарумма винит «Милан» в том, что ему пришлось покинуть клуб 8
Все новости
Рекомендуем