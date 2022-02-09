Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Чемпионат Италии. Серия А

Перишич и «Интер» до сих пор не могут договориться о новом контракте – игрока не устраивает предложенная зарплата

09 Февраля 2022 • 23:55 Комментировать
Наполи
...
Интер Милан
2.70 3.50 2.50
12.02 20:00

Переговоры между миланским «Интером» и полузащитником Иваном Перишичем в очередной раз зашли в тупик. Хорват не собирается идти на уступки руководству клуба, из-за чего стороны до сих пор не могут договориться о финансовых аспектах сделки.

По информации итальянского издания Calciomercato, Перишич требует зарплату в размере пяти миллионов евро, но «Интер» готов платить не больше четырех миллионов. К слову, параллельно агенты футболиста находятся на связи с «Барселоной», которая планирует пригласить его летом в статусе свободного агента.

Впрочем, если Перишич все же одобрит предложение «Интера», то он останется в Италии до 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Иван Перишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НАПОЛИ ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Февраля
00:23 · Италия. Кубок
Жиру забил свой 10-й гол в составе «Милана» - ему потребовались лишь восемь матчей 1
09 Февраля
23:55 · Италия. Серия А
Перишич и «Интер» до сих пор не могут договориться о новом контракте – игрока не устраивает предложенная зарплата
22:30 · Италия. Кубок
«Милан» - «Лацио» - 4:0 (закончен)
22:03 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что Кокорину не стоит покидать Италию из-за зарплаты
21:11 · Италия. Серия А
«Ювентус» продолжит сотрудничество с Куадрадо
20:55 · Италия. Серия А
«Интер» и Ханданович: вердикт будет вынесен на днях
19:12 · Италия. Серия А
Мохамед Сиссоко: «Влахович чем-то напоминает мне Торреса» 2
18:39 · Италия. Серия А
Доннарумма винит «Милан» в том, что ему пришлось покинуть клуб 6
17:46 · Италия. Серия А
Аллегри заявил, что Перин и Бонуччи начнут в старте матч Кубка Италии против «Сассуоло»
17:40 · Италия. Серия А
​«Барселона» отказалась бороться за Кесси слухи
16:59 · Италия. Серия А
Абрахам получил травму в матче с «Интером»
16:00 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет продлить контракт с де Шильо
15:05 · Италия. Серия А
Марсьяль: «Барселона» и «Ювентус» контактировали с моим агентом»
13:21 · Италия. Серия А
Диего Коста может стать одноклубником Алексея Миранчука
12:29 · Италия. Серия А
«Сампдория» объявила о трансфере Джовинко официально
Все новости
Рекомендуем