Перишич и «Интер» до сих пор не могут договориться о новом контракте – игрока не устраивает предложенная зарплата

Переговоры между миланским «Интером» и полузащитником Иваном Перишичем в очередной раз зашли в тупик. Хорват не собирается идти на уступки руководству клуба, из-за чего стороны до сих пор не могут договориться о финансовых аспектах сделки.

По информации итальянского издания Calciomercato, Перишич требует зарплату в размере пяти миллионов евро, но «Интер» готов платить не больше четырех миллионов. К слову, параллельно агенты футболиста находятся на связи с «Барселоной», которая планирует пригласить его летом в статусе свободного агента.

Впрочем, если Перишич все же одобрит предложение «Интера», то он останется в Италии до 2024 года.