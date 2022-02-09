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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и Ханданович: вердикт будет вынесен на днях

09 Февраля 2022 • 20:55 Комментировать

Итог кампании сторон по продлению контракта вратаря Самира Хандановича с «Интером» станет известен на днях. 

Sky Sports сообщил, что сторона клуба и игрока несколько дней назад провели встречу касательно соглашения голкипера с миланским клубом, но для внесения конкретики понадобилось несколько дней. 

Стороны поделились видением ситуации и дабы избежать излишней импульсивности, клуб и игрок перенесли встречу на ближайшее время для того, чтобы всё обдумать.

Словенскому голкиперу уже 37 лет, и несмотря на то, что Ханданович отдал клубу 10 лет своей карьеры, с возрастом необратимо теряется стабильность и надёжность. 

Для решения этой проблемы «Интер» договорился с молодым вратарём «Аяксом» Андре Онаной. 

Тут и заключается основная дилемма переговоров: захочет ли Ханданович сидеть под камерунцем и найдёт ли «Интер» место в составе для своей легенды? 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Самир Ханданович
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