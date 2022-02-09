«Интер» и Ханданович: вердикт будет вынесен на днях

Итог кампании сторон по продлению контракта вратаря Самира Хандановича с «Интером» станет известен на днях.

Sky Sports сообщил, что сторона клуба и игрока несколько дней назад провели встречу касательно соглашения голкипера с миланским клубом, но для внесения конкретики понадобилось несколько дней.

Стороны поделились видением ситуации и дабы избежать излишней импульсивности, клуб и игрок перенесли встречу на ближайшее время для того, чтобы всё обдумать.

Словенскому голкиперу уже 37 лет, и несмотря на то, что Ханданович отдал клубу 10 лет своей карьеры, с возрастом необратимо теряется стабильность и надёжность.

Для решения этой проблемы «Интер» договорился с молодым вратарём «Аяксом» Андре Онаной.

Тут и заключается основная дилемма переговоров: захочет ли Ханданович сидеть под камерунцем и найдёт ли «Интер» место в составе для своей легенды?