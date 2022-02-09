Полузащитник Франк Кесси в летнее трансферное окно станет лакомым кусочком, поскольку его действующий контракт с «Миланом» истекает. «Барселона» входила в число клубов, которых связывали с Кесси, но каталонцы отказались от борьбы за игрока.

Испанский Sport объясняет отказ «Барселоны» от услуг Кесси финансовой составляющей вопроса. Ивуариец хочет зарабатывать более 5 миллионов евро за сезон, но «сине-гранатовые» не готовы обеспечить игрока таким окладом.

В сезоне 2021/2022 Франк Кесси провёл за «Милан» во всех соревнованиях 22 матча. На счету футболиста пять голов и один результативный пас на партнёра.