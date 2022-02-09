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Чемпионат Италии. Серия А

​«Барселона» отказалась бороться за Кесси слухи

09 Февраля 2022 • 17:40 Комментировать

Полузащитник Франк Кесси в летнее трансферное окно станет лакомым кусочком, поскольку его действующий контракт с «Миланом» истекает. «Барселона» входила в число клубов, которых связывали с Кесси, но каталонцы отказались от борьбы за игрока.

Испанский Sport объясняет отказ «Барселоны» от услуг Кесси финансовой составляющей вопроса. Ивуариец хочет зарабатывать более 5 миллионов евро за сезон, но «сине-гранатовые» не готовы обеспечить игрока таким окладом.

В сезоне 2021/2022 Франк Кесси провёл за «Милан» во всех соревнованиях 22 матча. На счету футболиста пять голов и один результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Барселона Франк Кесси трансферы футбола - зима 2022
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