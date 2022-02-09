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Чемпионат Италии. Серия А

Абрахам получил травму в матче с «Интером»

09 Февраля 2022 • 16:59 Комментировать
Сассуоло
...
Рома
3.25 3.90 2.05
13.02 20:00

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам получил травму в четвертьфинальном матче Кубка Италии против миланского «Интера». Англичанин был вынужден покинуть поле под конец поединка из-за мышечного повреждения.

Завтра футболист пройдёт детальное обследование, в ходе которого выяснется степень серьёзности повреждения. Напомним, что в этом сезоне Абрахам забил за «Рому» 17 голов во всех турнирах.

Англичанин оказался в стане «джаллоросси» прошлым летом, когда перешёл из лондонского «Челси». Во вчерашнем матче Кубка Италии против миланского «Интера» «Рома» проиграла на выезде со счётом 0:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Тэмми Абрахам
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САССУОЛО РОМА
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