Диего Коста может стать одноклубником Алексея Миранчука

В «Аталанте» обеспокоены травмой нападающего Дувана Сапаты, выбывшего из строя на два-три месяца. В связи с этим руководство бергамасков начало подыскивать нового форварда.

Согласно информации Calciomercato, в поле зрения клуба попал экс-нападающий «Челси» и «Атлетико» Диего Коста, который сейчас находится в статусе свободного агента. Последней командой испанца был «Атлетико Минейро», который он покинул в январе.

На днях в СМИ появилась новость об интересе к Косте со стороны петербургского «Зенита».

Добавим, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.