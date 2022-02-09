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Чемпионат Италии. Серия А

Диего Коста может стать одноклубником Алексея Миранчука

09 Февраля 2022 • 13:21 Комментировать

В «Аталанте» обеспокоены травмой нападающего Дувана Сапаты, выбывшего из строя на два-три месяца. В связи с этим руководство бергамасков начало подыскивать нового форварда.

Согласно информации Calciomercato, в поле зрения клуба попал экс-нападающий «Челси» и «Атлетико» Диего Коста, который сейчас находится в статусе свободного агента. Последней командой испанца был «Атлетико Минейро», который он покинул в январе.

На днях в СМИ появилась новость об интересе к Косте со стороны петербургского «Зенита».

Добавим, что за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Диего Коста трансферы футбола - зима 2022
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