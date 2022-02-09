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Чемпионат Италии. Серия А

Инсайдер: Джовинко стал игроком «Сампдории»

09 Февраля 2022 • 09:31 Комментировать

35-летний нападающий Себастьян Джовинко после выступлений в МЛС и чемпионате Саудовской Аравии возвращается на родину. 35-летний футболист продолжит карьеру в генуэзской «Сампдории».

По данным журналиста Фабрицио Романо, стороны заключили краткосрочный трудовой договор, который рассчитан до завершения сезона-2021/2022. Джовинко призван помочь «Сампдории» сохранить место в элитном дивизионе итальянского футбола. После 24 туров команда занимает лишь 16 место в таблице Серии А.

Последним местом работы Себастьяна был аравийский «Аль-Хиляль». До этого он несколько лет провел в МЛС, выступая за «Торонто».

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Евро-Футбол.Ру,
Сампдория Себастьян Джовинко трансферы футбола - зима 2022
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