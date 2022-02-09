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Чемпионат Италии. Серия А

«Барселона» ждёт окончания контракта Брозовича, дабы подписать его как свободного агента

09 Февраля 2022 • 05:57 Комментировать
Эспаньол
...
Барселона
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13.02 23:00

«Барселона» активно охмуряет 29-летнего полузащитника миланского «Интера» Марсело Брозовича, контракт которого истекает уже летом. Брозович собирался было продлить соглашение с «Интером», однако после этого возник вариант с «Барселоной», который, судя по всему, очень заинтересовал хорвата.

«Интер» предлагает ему зарплату в четыре миллиона евро ежегодно, в то время как «Барселона» намерена раскошелиться на 8 миллионов ежегодно, сообщает El Mundo Deportivo. Решение будет принято в ближайшие недели, уточняет источник.

Брозович перебрался в «Интер» в 2015 году, до этого он выступал только за хорватские клубы, последним из которых было загребское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Марсело Брозович
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