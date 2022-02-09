«Барселона» ждёт окончания контракта Брозовича, дабы подписать его как свободного агента

«Барселона» активно охмуряет 29-летнего полузащитника миланского «Интера» Марсело Брозовича, контракт которого истекает уже летом. Брозович собирался было продлить соглашение с «Интером», однако после этого возник вариант с «Барселоной», который, судя по всему, очень заинтересовал хорвата.

«Интер» предлагает ему зарплату в четыре миллиона евро ежегодно, в то время как «Барселона» намерена раскошелиться на 8 миллионов ежегодно, сообщает El Mundo Deportivo. Решение будет принято в ближайшие недели, уточняет источник.

Брозович перебрался в «Интер» в 2015 году, до этого он выступал только за хорватские клубы, последним из которых было загребское «Динамо».