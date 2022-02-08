Смородская считает, что карьера Кокорина уже закончена

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала ситуацию вокруг нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, которого итальянский клуб пытается продать командам из России и Турции, где еще открыто зимнее трансферное окно.

По словам экс-чиновницы, российскому форварду уже ничего не поможет вернуться на прежний уровень. «В Италии у Кокорина не получилось потому, что у него уровень недостаточный, играет плохо. Да, его считали очень талантливым, но чтобы оставаться звездой, нужно работать — посмотрите на Месси, на Роналдо. Чтобы быть таким как они, надо трудиться день и ночь. Думаю, его карьера закончена, реанимировать Кокорина будет очень сложно», - цитирует Смородскую «РБ Спорт».

Напомним, что также возможен вариант с досрочным расторжением контракта по обоюдному согласию сторону. Ранее руководство «Фиорентины» и Кокорин садились за стол переговоров с подобной целью, но тогда прийти к общему знаменателю им так и не удалось.