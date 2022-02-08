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Чемпионат Италии. Серия А

В «Атлетико» присматриваются к Симоне Индзаги слухи

08 Февраля 2022 • 16:42 Комментировать

«Атлетико» в последнее время выступает не лучшим образом. Тем не менее, положение Диего Симеоне, работающего с командой уже больше десяти лет, выглядит достаточно прочным. При этом Il Corriere dello Sport сообщает о том, что руководители мадридского клуба присматриваются к Симоне Индзаги из «Интера». По данным источника, итальянец очень нравится спортивному директору «матрасников» Андреа Берте.

Симоне Индзаги только прошлым летом возглавил «Интер», и сложно поверить, что тренер оставил «нерадзурри» уже в обозримом будущем.

«Атлетико» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Атлетико Мадрид Симоне Индзаги
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