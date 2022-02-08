«Атлетико» в последнее время выступает не лучшим образом. Тем не менее, положение Диего Симеоне, работающего с командой уже больше десяти лет, выглядит достаточно прочным. При этом Il Corriere dello Sport сообщает о том, что руководители мадридского клуба присматриваются к Симоне Индзаги из «Интера». По данным источника, итальянец очень нравится спортивному директору «матрасников» Андреа Берте.

Симоне Индзаги только прошлым летом возглавил «Интер», и сложно поверить, что тренер оставил «нерадзурри» уже в обозримом будущем.

«Атлетико» на текущий момент располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Испании.