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Чемпионат Италии. Серия А

Осимхен назвал своего самого сложного соперника

08 Февраля 2022 • 14:41 Комментировать
Наполи
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Интер Милан
2.80 3.50 2.45
12.02 20:00

Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о сопернике, против которого ему было сложнее всего играть. Нигериец заявил, что таковым для него является защитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро, который играл в прошлом сезоне против Осимхена в составе «Аталанты».

«Своим самым сложным соперником я бы назвал Кристиана Ромеро, который сейчас играет за «Тоттенхэм». Он всегда был быстрее меня каждый раз, когда мы с ним встречались. Также я бы назвал Калиду Кулибали. Он никогда не позволяет мне забивать на тренировках», – цитирует Осимхена итальянское издание Repubblica.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Кристиан Ромеро Виктор Осимхен
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