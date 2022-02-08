Осимхен назвал своего самого сложного соперника

Нападающий итальянского «Наполи» Виктор Осимхен рассказал о сопернике, против которого ему было сложнее всего играть. Нигериец заявил, что таковым для него является защитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро, который играл в прошлом сезоне против Осимхена в составе «Аталанты».

«Своим самым сложным соперником я бы назвал Кристиана Ромеро, который сейчас играет за «Тоттенхэм». Он всегда был быстрее меня каждый раз, когда мы с ним встречались. Также я бы назвал Калиду Кулибали. Он никогда не позволяет мне забивать на тренировках», – цитирует Осимхена итальянское издание Repubblica.