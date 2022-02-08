В Италии утверждают, что Дибала договорился с «Ювентусом»

По всей видимости, подходит к завершению длительная сага о переговорах между нападающим Пауло Дибалой и туринским «Ювентусом» по новому контракту.

Согласно данным Calciomercato, стороны наконец-то договорились о пролонгации сотрудничества. Дибалу устроили условия по сроку трудового договора и заработной плате. В скором времени сделка должна быть официально оформлена.

Срок действующего контракта Пауло с итальянским грандом истекает в конце июня текущего года.

Ранее сообщалось, что в подписании аргентинского нападающего заинтересована каталонская «Барселона».