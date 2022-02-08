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Чемпионат Италии. Серия А

В Италии утверждают, что Дибала договорился с «Ювентусом»

08 Февраля 2022 • 12:09 Комментировать

По всей видимости, подходит к завершению длительная сага о переговорах между нападающим Пауло Дибалой и туринским «Ювентусом» по новому контракту.

Согласно данным Calciomercato, стороны наконец-то договорились о пролонгации сотрудничества. Дибалу устроили условия по сроку трудового договора и заработной плате. В скором времени сделка должна быть официально оформлена.

Срок действующего контракта Пауло с итальянским грандом истекает в конце июня текущего года.

Ранее сообщалось, что в подписании аргентинского нападающего заинтересована каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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