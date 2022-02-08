Дуглас Коста отправился в США для подписания контракта с «Лос-Анджелес Гэлакси»

Бразильский вингер Дуглас Коста близок к уходу из туринского «Ювентуса». 31-летний полузащитник переезжает за океан.

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, Дуглас продолжит карьеру в МЛС. Его новым местом работы станет «Лос-Анджелес Гэлакси». Игрок уже вылетел в США для оформления сделки. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что последние полгода Коста провел в аренде за бразильский «Гремио». Вингер принял участие в 26 поединках, записав на свой счет три забитых мяча и две результативные передачи.